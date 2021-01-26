Kırşehir Belediyespor Başkanı Mustafa Bulut: "Bu sezonun sonunda TFF 1. Lig'e çıkmayı istiyoruz"

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Bulut, hedeflerinin TFF 1. Lig'e yükselmek olduğunu belirtti.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, ligin ilk yarısını zorlu mücadeleler sonunda istedikleri seviyede bitirdiklerini, kentin tamamını sevinç yaşatacak önemli başarılar için çaba sarf ettiklerini aktardı.

İkinci devrede başarılı sonuçlar almayı amaçladıklarını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Bu sezonun sonunda TFF 1. Lig'e çıkmayı, olmazsa en kötü Play-Off'ta oynamayı istiyoruz. Bunu yapacak oyuncu gücüne de teknik kadroya da sahibiz. İkinci devrenin öncelikle hastalıkların son bulduğu, sakatlıkların yaşanmadığı, oyuncularımızın taraftarlarımızla en kısa sürede statta buluştuğu ve centilmenliğin ön plana çıktığı bir devre olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner