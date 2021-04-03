Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Çelik, Bodrumspor maçını değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Çelik, Bodrumspor maçını değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Çelik, Bodrumspor maçını değerlendirdi

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, deplasmanda 10 kişi kaldıkları maçta Bodrumspor'u yenerek altın değerinde 3 puan aldıklarını bildirdi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, deplasmanda 10 kişi kaldıkları maçta Bodrumspor'u yenerek altın değerinde 3 puan aldıklarını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off mücadelesi veren Kırşehir Belediyespor'un Bodrumspor'u deplasmanda 1-0 yendiklerini anımsattı.

Bodrumspor'un kaliteli bir takım olduğunu aktaran Çelik, iyi oynamalarına rağmen oyuncuları Melih Mursal'ın ilk yarıda kırmızı kart görmesinin işlerini zorlaştırdığını belirtti.

Oyuncuların kenetlenerek, birlik ve yardımlaşma duygusuyla eksik oyuncuyu hissettirmeden maçta etkin mücadele ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir mücadelenin sonunda maçı 1-0 kazandık. Ligdeki sıralamada bu galibiyetle dördüncülüğe yükseldik. Deplasmanda 10 kişi kalmamıza rağmen Bodrumspor'u yenerek altın değerinde 3 puan aldık. Ligin ikincisi ile aramızda sadece 1 puan kaldı. Bizim Bodrumspor'u yendiğimiz günde rakiplerimiz den bazıları yenildi ve 3 puandan çok daha fazlasını kazanmış olduk. Biz bu takıma hep güvendik sonuna kadar da güveneceğiz. Play-off oynamak için her maça final niteliğinde çalışıp hazırlanıyoruz. Böylece hedefe ulaşacağız. İnşallah sezonun sonunda play-off oynayıp, oradan da 1. Lig'e çıkarız. Teknik ekibimize ve oyuncularıma galibiyetleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Özlem Zengin Hayati Yazıcı Süleyman Soylu
Magazin Alişan Hazal Kaya Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Çelik, Bodrumspor maçını değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 13:26:34. #1.14#
title