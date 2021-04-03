Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Çelik, Bodrumspor maçını değerlendirdi

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, deplasmanda 10 kişi kaldıkları maçta Bodrumspor'u yenerek altın değerinde 3 puan aldıklarını bildirdi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, deplasmanda 10 kişi kaldıkları maçta Bodrumspor'u yenerek altın değerinde 3 puan aldıklarını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off mücadelesi veren Kırşehir Belediyespor'un Bodrumspor'u deplasmanda 1-0 yendiklerini anımsattı.

Bodrumspor'un kaliteli bir takım olduğunu aktaran Çelik, iyi oynamalarına rağmen oyuncuları Melih Mursal'ın ilk yarıda kırmızı kart görmesinin işlerini zorlaştırdığını belirtti.

Oyuncuların kenetlenerek, birlik ve yardımlaşma duygusuyla eksik oyuncuyu hissettirmeden maçta etkin mücadele ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir mücadelenin sonunda maçı 1-0 kazandık. Ligdeki sıralamada bu galibiyetle dördüncülüğe yükseldik. Deplasmanda 10 kişi kalmamıza rağmen Bodrumspor'u yenerek altın değerinde 3 puan aldık. Ligin ikincisi ile aramızda sadece 1 puan kaldı. Bizim Bodrumspor'u yendiğimiz günde rakiplerimiz den bazıları yenildi ve 3 puandan çok daha fazlasını kazanmış olduk. Biz bu takıma hep güvendik sonuna kadar da güveneceğiz. Play-off oynamak için her maça final niteliğinde çalışıp hazırlanıyoruz. Böylece hedefe ulaşacağız. İnşallah sezonun sonunda play-off oynayıp, oradan da 1. Lig'e çıkarız. Teknik ekibimize ve oyuncularıma galibiyetleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner