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Kırşehir Belediyespor, Bandırmaspor maçı canlı yayınlanacak

2'nci Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor, zirveden kopmak istemeyen ve play off mücadelesi veren Kırşehir Belediyespor maçı TRT Spor'da naklen yayınlanacak.

18.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:58
Kırşehir Belediyespor, Bandırmaspor maçı canlı yayınlanacak

2'nci Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor, zirveden kopmak istemeyen ve play off mücadelesi veren Belediyespor maçı TRT Spor'da naklen yayınlanacak.


Ligin bitimine 11 hafta kala 50 puanla zirvede yer alan Bandırmaspor, Kırşehir Belediyespor'u konuk edecek. Kırşehir Belediyespor ise zorlu deplasmanda galip gelerek üst sıralardan kopmak istemiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kırşehir'de oynanan maç 2-2 sonuçlanmıştı. Saat 13.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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