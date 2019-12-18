Kırşehir Belediyespor'a sponsor desteği

18.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:36

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor ile Kırşehir Jeotermal AŞ arasında sponsorluk protokolü imzalandı.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, protokolü, şirket yönetim kurulu adına Vali İbrahim Akın ve Kırşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uçar imzaladı.

Akın, Valilik binasındaki törende yaptığı konuşmada, Kırşehir Belediyespor'un, şehrin ortak değeri olduğunu ifade etti.

Kulübün, şehri başarı ile temsil ettiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Halkımızın büyük ilgi gösterdiği Kırşehir Belediyespor'a imzaladığımız sponsorluk sözleşmesi ile daha önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da şirketimizin imkanları çerçevesinde ve yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda destek sağlıyoruz. Bu desteğin sağlanmasına katkı veren şirket yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. İmzaladığımız sponsorluk protokolünün Kırşehir Belediyesporumuz için hayırlı olmasını diliyor, 1. Lig yolunda takımımıza başarılar diliyorum."

Törene, şirket yönetim kurulu üyeleri ile Kırşehir Belediyespor yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA