Kırşehir Belediyespor'a Moral Yemeği

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediyespor için düzenlenen moral yemeğinde futbolcu ve teknik heyetle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağalar Konağı'nda Kırşehir Belediyespor futbolcu ve teknik heyetle buluşan Vali Akın, takımın ligdeki durumundan duyduğu memnuniyeti belirterek, TFF 3. Lig'deki gruplarını şampiyonlukla tamamlayacaklarına inandığını belirtti.

Kırşehir Belediyespor'un kalan maçları kazanacağından şüpheleri bulunmadığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"3. Ligde mücadele verdiği grubunda lider durumda olan takımımıza her türlü desteği vermekteyiz. Sezonun son haftalarına girerken sizlerle bir arada olmaktan biz de mutluyuz. Pazar günü deplasmanda Yeni Altındağ Belediyespor ile oynanacak maçta başarılar diliyoruz. Kırşehirli taraftarlarımız da sizleri centilmence desteklemeye her zaman devam edecektir. Hepinize başarılar diliyor, sezonu şampiyon tamamlayarak bir üst lige çıkacağınıza inanıyorum."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de büyük bir azim ve emekle lider olan Kırşehir takımına futbolcularına ve teknik kadrosunda başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Veli Şahin ise kendilerine maddi manevi destek veren tüm idareci ve taraftarlara teşekkür etti.

Moral yemeğine, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Belediyespor futbolcuları ve teknik ekip katıldı.

Kaynak: AA