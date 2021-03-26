Kırşehir Belediyespor'a Ankara'dan destek ziyareti
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Kırşehir Belediyespor'a Ankara'dan destek ziyareti

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir Belediyespor'a Ankara'dan destek ziyareti

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a Ankara'dan destek ziyareti yapıldığı bildirildi.

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Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a Ankara'dan destek ziyareti yapıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'dan iş insanı İrfan İlhan ile Kırşehirliler Derneği Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan, Kırşehir Belediyespor Başkanı Mustafa Bulut ve Basın Sözcüsü Battal Çelik'i ziyaret etti.

Kulüp binasında gerçekleşen ziyarette, takımın çalışmaları ve yapılacak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan İlhan, maddi ve manevi Kırşehir Belediyespor'un yanında bulunduklarını ve üzerlerine düşeni her zaman yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Çalışkan ise Kırşehir Belediyespor'un önemli bir değer olduğunu anımsatarak, Ankara'da bulunan Kırşehirli hemşehrilerin takıma destek olmaları yönünde çalışma yapacaklarını ifade etti.

Görüşmenin ardından Kulüp Başkanı Bulut, İlhan ve Çalışkan'a Kırşehir Belediyespor'un forma ve atkısını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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