Kırşehir Belediyespor: 1 - 2
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Kırşehir Belediyespor: 1 - 2

Kırşehir Belediyespor: 1 - 2
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

KIRKLARELİ / DHAMisli.com 2. Lig play-off çeyrek final maçında Kırşehir Belediyespor, deplasmanda Kırklarelispor'u 2 - 1 mağlup etti.

KIRKLARELİ/ DHA

Misli.com 2. Lig play-off çeyrek final maçında Kırşehir Belediyespor, deplasmanda Kırklarelispor'u 2 - 1 mağlup etti.

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren golleri 34'üncü dakikada kendi kalesine İbrahim Sürgülü ve 90+5'te Volkan Altınsoy kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 68'inci dakikada Emre Keleşoğlu'ndan geldi.Çeyrek final mücadelesinin rövanşı 16 Mayıs Pazar günü oynanacak.


Kırşehir Belediyespor: 1 - 2
Kırşehir Belediyespor: 1 - 2
Kırşehir Belediyespor: 1 - 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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