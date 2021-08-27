Kırşehir Belediyesinin tiyatro gösterisi ilgiyle izlendi
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Kırşehir Belediyesinin tiyatro gösterisi ilgiyle izlendi

Kırşehir Belediyesinin tiyatro gösterisi ilgiyle izlendi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Çanakkale Gazisi Çiçekdağlı Mehmet Çavuş" adlı tiyatro gösterisinin ilgiyle izlendiği bildirildi.

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Çanakkale Gazisi Çiçekdağlı Mehmet Çavuş" adlı tiyatro gösterisinin ilgiyle izlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterisi gerçekleştirildiği belirtildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenen, yönetmenliğini ve oyunculuğunu Sait Sargın'ın yaptığı "Çanakkale Gazisi Çiçekdağlı Mehmet Çavuş" adlı gösterinin, ilgiyle izlendiği aktarılan açıklamada, Çanakkale Savaşı ve kahramanlıkların anlatıldığı tiyatro gösterisinin, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandığı vurgulandı.

Açıklamada, Kırşehir Belediye başkan yardımcıları Nuri Araz ve Asaf Kayaoğlu'nun da katıldığı etkinlik sonrasında Sait Sargın'a hediye takdimi yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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