Kırşehir Belediyesinin "Şiir Atölyesi" projesinde ikinci dönem başlıyor - Haberler
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Kırşehir Belediyesinin "Şiir Atölyesi" projesinde ikinci dönem başlıyor

AA, Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir Belediyesinin

Kırşehir Belediyesinin "Şiir Atölyesi" projesinde ikinci döneminin 19 Şubat'ta başlayacağı bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesinin "Şiir Atölyesi" projesinde ikinci döneminin 19 Şubat'ta başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde geçen yıl aralık ayında başlayan etkinliğin kısa tatilin ardından 19 Şubat Cumartesi günü başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediyesi "Şiir Atölyesi" kurucusu, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu şair Soner Demirbaş, şiirden, insandan ve hayattan yana bütünsel bir bakış açısıyla hareket ederek, Kırşehir'in kültür edebiyat ortamının gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini aktardı.

AA / Serkan Güner - Güncel

Neşet Ertaş, Cumartesi, Kırşehir, Şiir, Güncel, Haberler

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