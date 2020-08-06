Kırşehir Belediyesinin alt ve üst yapı çalışmaları Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 14 mahallede kademeli şekilde altyapı çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 14 mahallede kademeli şekilde altyapı çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Belediyenin Su ve Kanalizasyon ile Fen İşleri Müdürlüklerine bağlı ekiplerin şehrin muhtelif yerlerinde yağmurlama boru hattı, asfalt ve sert zemin kilitli parke çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Özellikle Asfalt Plenti Tesisi'nin tekrar faaliyete geçmesiyle çalışmaların hızlandığını aktaran Ekicioğlu, şehrin ana arterleri başta olmak üzere bütün mahalle ve sokaklarında asfaltlama işine başladıklarını kaydetti.

Alt yapı

çalışmalarını tamamladıktan sonra üst yapı olarak asfalt ve sert zemine geçtiklerini vurgulayan Ekicioğlu, "14 mahallemizde kademeli bir biçimde kanal açma, yağmurlama, dranej boru hattı gibi alt yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Bölgenin asfalt, sert

zemin, kilitli parke çalışmalarını da yapıyoruz. Amacımız şehrimizin alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayıp, Kırşehir'i daha modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirmektir. Bu çalışmalar esnasında tabi ki o bölgede yaşayan hemşehrilerimiz günlük yaşam açısından olumsuz etkileniyorlar,

bu konuda da hemşehrilerimizden sabır göstermelerini istiyoruz. Bütün amacımız hemşehrilerimizin daha güzel bir Kırşehir'de yaşaması içindir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA