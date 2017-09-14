Kırşehir Belediyesine Yeni Araç

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hizmetlerin hızlı yürütülmesi amacıyla filolarına asfalt yol çizgi makinesi eklediklerini bildirdi.



Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, asfalt yol çizgi makinesinin belediye bünyesinde hizmet vermeye başladığını, Kırşehir halkına daha kaliteli, ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçladıklarını ifade etti.



Belediye hizmetlerinde ihtiyaç ve beklentilere göre çalışmaları daha da hızlandıracak ekipmanları araç filolarına kazandırdıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:



"Kırşehir'de konforlu, güvenli ulaşım sağlamak için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeyi hedef edindik. Yolları dayanıklı ve uzun ömürlü yapmak ne kadar önemli ise araç ve yaya trafiğinin düzgün ve iyi görünümlü çizgilere kavuşması da o kadar önemli. Asfalt atmanın yanı sıra yoldaki diğer detaylar da bizim görevimiz. Tüm çalışmaları profesyonel bir şekilde yapmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle de elimizden geldiği kadar modern araç gereçleri belediye bünyesine kazandırmaya çalışıyoruz. Yeni aldığımız yol çizgi makinesi son teknoloji ile donatılmış ve çift komponentli çalışma özelliğine sahip. Asfalt boya yol çizgi makinesi ile yol boyama süresini kısaltmamızın yanı sıra atılan boyanın daha uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını da sağlamış olacağız."