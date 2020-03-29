Kırşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına mama ve su desteği Kırşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

Kırşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

Kent merkezinde lokanta, kafeterya, çay bahçesi gibi birçok işletmenin hizmetlerini geçici süre durdurması ve parklarda da insan yoğunluğunun azalmasıyla yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarının imdadına Kırşehir Belediyesi yetişti.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezindeki birçok noktaya sokak hayvanları için mama ve su bıraktıklarını söyledi.

Parklar ve otobüs durakları yakınlarında bulunan mama kaplarına da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için takviyelerin sürekli yapılacağını aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Esnaflarımızın iş yerlerini geçici süre kapatmalarıyla, sokakta yaşayan hayvanlarımız yiyecek ve su bulmakta zorlanmaya başladı. Onların ihtiyacını karşılamak adına kentimizin farklı mahalle ve sokaklarında bulunan parklara, yine önceden hazırladığımız kaplara mama ve su bıraktık. Hastalıkla mücadelemiz devam ederken, sokakta yaşayan canlıları da unutmayalım. Hemşehrilerimizden de özellikle bugünlerde hayvan dostlarımız için daha duyarlı olmalarını talep ediyoruz."

Kaynak: AA