Kırşehir Belediyesinden 'siz evde, biz görevde' kampanyası
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Kırşehir Belediyesinden 'siz evde, biz görevde' kampanyası

Kırşehir Belediyesinden 'siz evde, biz görevde' kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, tam kapanma süreci ile ilgili 'siz evde, biz görevde' kampanyası başlattığını duyurdu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, tam kapanma süreci ile ilgili 'siz evde, biz görevde' kampanyası başlattığını duyurdu.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, kapanma süresince Kırşehirlilerin sorun yaşamaması için belediye olarak hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Başkan Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde halkın sıkıntı yaşamaması için hazırlıklarımızı tamamladık"dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sosyal medya üzerinden de yaptığı açıklama ile Alo 153 çağrı merkezinin vatandaşlarca kullanılabileceğini belirtti.

Belediye Başkanı Ekicioğlu açıklamasında; "'Değerli hemşehrilerim, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde Kırşehir Belediyesi olarak sizlerin hiçbir sıkıntı yaşamaması için tüm birimlerimiz asgari düzeyde hizmet verecektir. Vatandaşlarımız herhangi bir konuda gece gündüz demeden Alo 153 Çağrı Merkezimiz'i arayabilirler. Bu zor zamanları, hep birlikte dayanışma ruhuyla atlatacağımız inancıyla hepinize sağlıklı günler diliyorum"ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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