Kırşehir Belediyesinden "Şiir atölyesi" projesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesinde "Şiir atölyesi" projesiyle kentte kültür, sanat, edebiyat alanında çalışmaların hayata geçirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık bir ay önce Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Şiir atölyesi" projesinde 2022 yılı kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kültür, sanat, edebiyat alanında da birçok çalışmanın hayata geçirildiği anımsatılan açıklamada, "Şiir atölyesi" ile edebiyat alanında kentte önemli bir projenin gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediyesi "Şiir Atölyesi" kurucusu Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu şair Soner Demirbaş, insandan ve hayattan yana bütünsel bir bakış açısıyla çalışma yaparak Kırşehir'in kültür edebiyat ortamının gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Demirbaş, şunları kaydetti:

"Şiir atölyesine yeni katılacak olanlarla birlikte divan, halk ve modern şiir örnekleriyle şiire dahil olan konuları inceliyoruz. Günümüz modern şiir üzerine yoğunlaşmayı sürdüreceğiz. ' Şiir Atölyesi'nde esin, imge, şiir dili, kelime, biçim, biçem, metafor, yüzey yapı-derin yapı gibi konuları derinlemesine inceleyeceğiz. Söz ve anlam sanatları, biçim ve içerik arasındaki diyalektiğin anlaşılması konusunda da pratik çalışma yürüterek, edebiyat alanında üretimde bulunmak istiyoruz. Ücretsiz olarak yapılacak olan Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi'ne herkesin katılımını bekliyoruz."

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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