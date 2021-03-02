Kırşehir Belediyesinden esnafa dezenfekte desteği
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Kırşehir Belediyesinden esnafa dezenfekte desteği

02.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:26
Kırşehir Belediyesinden esnafa dezenfekte desteği

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye ekiplerinin iş yerini yeniden açacak esnaflara ücretsiz dezenfekte hizmeti vereceğini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye ekiplerinin iş yerini yeniden açacak esnaflara ücretsiz dezenfekte hizmeti vereceğini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı mart ayından itibaren belediye olarak yeni tip koronavirüs ile mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, ürettikleri maskeleri ücretsiz olarak dağıttıklarını ifade etti.

Kent genelinde aralıksız temizlik çalışmaları yaptıklarını anımsatan Ekicioğlu, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde, sokaklar, kamu kurumları, ibadethaneler, meydanlar, pazar yerleri, park ve oyun alanları, iş yerleri, toplu taşıma araçları ve taksiler gibi birçok alanın dezenfekte edildiğini aktardı.

Kırşehir'de halk sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alan belediye ekiplerinin ilaçlama faaliyetlerinin de sürdüğünü vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Normalleşme dönemiyle iş yerlerini yeniden açacak olan esnaflarımızın iş alanlarını ücretsiz bir şekilde ilaçlayıp, dezenfekte edeceğiz. İş yerleri yeni açılacak esnaflarımız konu ile ilgili Kırşehir Belediyesi ALO 153 Çağrı Merkezi'ne başvurmaları halinde belediye ekipleri esnaflarımıza ücretsiz dezenfekte hizmeti verecek. Uzun bir aradan sonra iş yerlerini açacak esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum. Bütün hemşerilerimin yeni dönemle birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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