Kırşehir Belediyesinden bina dış cephe ve tabela düzenlemesi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ana caddelerdeki binaların dış cephe ve tabelalarıyla daha estetik görselliğe sahip olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ana caddelerdeki binaların dış cephe ve tabelalarıyla daha estetik görselliğe sahip olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekicioğlu ve Mimarlar Odası Kırşehir Temsilciliği üyeleri bir araya geldi.

Oda üyeleriyle toplantı yapan Ekicioğlu, kentteki caddelerde bulunan binaların dış cephe ve tabela düzenlemesiyle ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Ekicioğlu, caddelerde bulunan binaların dış cephe ve bu binalar üzerindeki iş yeri tabelalarının estetik bir görünüme kavuşturması için ortak çalışma yaptıklarını anımsattı.

Kentin ana caddelerinde yer alan binaların dış cephelerinin birbiriyle uyumlu olmamasının görüntü kirliliği oluşturduğunu anlatan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bina dış cepheleriyle birlikte, iş yerlerine ait tabelalarda bir standart olmaması, görselliklerinin ve yazı tiplerinin birbirinden farklılık göstermesi ilimizde görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Bu konu geçtiğimiz günlerde sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek değerlendirilmiştir. Şehrimizin daha estetik bir görünüme kavuşması amacıyla Mimarlar Odası Kırşehir Temsilciliğimize bağlı mimar arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu ön çalışmayı önemsiyoruz. Ana caddelerdeki binaların dış cephe ve tabelalarıyla daha estetik görselliğe sahip olmasını hedefliyoruz. Bu konuda esnaflarımızın da görüşlerini alarak ortak akılla bir çözüm üreteceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner