Kırşehir Belediyesinde Yurtdışı Danışma Masası kuruldu
Kırşehir Belediyesi, gurbetçilere yardımcı olmak amacıyla Yurtdışı Danışma Masası kurdu.
16.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:54
Kırşehir Belediyesi, gurbetçilere yardımcı olmak amacıyla Yurtdışı Danışma Masası kurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklaya göre, Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurtdışı Danışma Masası, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde hizmet vermeye başladı.
Kurulan yeni birim, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin emeklilik işlemleri başta olmak üzere farklı kurumlarla yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlayacak.
Yurtdışı Danışma Masası, Kırşehir'e gelen gurbetçilere ücretsiz olarak hizmet verecek.
Kaynak: AA