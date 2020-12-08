Kırşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

08.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:27
Kırşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kırşehir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kırşehir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye personeline yüzde 15 ila 35 arasında bir ücret artışı sağlandığını, sosyal haklarla bu oranın yaklaşık yüzde 40 olduğunu söyledi.

Geçen yıl açık veren belediye bütçesinin bu sene fazla verdiğini aktaran Ekicioğlu, bu miktarın yarıya yakınını personel maaşlarına yansıttıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Daha önce açık veren bütçeyi düzenledik ve fazla veren bir bütçe haline getirdik. Bunu da hizmetten hiçbir taviz vermeden gerçekleştirdik. Bunu tabi ki çalışanlarımızla paylaşacağız. Zor şartlarda çalışan mesai arkadaşlarımızın hakkını gözettik. Emekçilerimiz için yüzde 15 ile yüzde 35 arasında zam yapacağımızı açıklamamızdan sonra hem çalışanlarımız hem Kırşehir kamuoyu hem de ulusal kamuoyunda büyük destek ve takdir topladı. Buna göre sosyal haklarla birlikte Kırşehir Belediyesi bünyesinde ağır işlerde çalışanların maaşlarında yüzde 40'a varan bir iyileştirmeye gidildi."

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdüren Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz da "Saha ve masa başında çalışanlar dikkate alınarak yüzde 15 ila yüzde 35 arasında bir zam yapıldı. Sosyal yardımların artırılması, bayram ikramiyelerindeki artış, yemek ücretlerinin artırılması ve 1 Mayıs İşçi Bayramı ikramiyeleriyle çalışanların ücretlerinde yaklaşık yüzde 40 bir artış sağlandı." diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplu iş sözleşmesi Belediye Başkanı Ekicioğlu ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan arasında imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

İlgili Haberler

Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşme sevinci
Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşme sevinci
İznik Belediyesi'nde sosyal denge tazminat sözleşmesi imzalandı
İznik Belediyesi'nde sosyal denge tazminat sözleşmesi imzalandı
SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı'ndan toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama
SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı'ndan toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ İrem Derici Demet Akalın
Spor Sinan Gümüş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:30:36. #1.14#
title