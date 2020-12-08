Kırşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kırşehir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye personeline yüzde 15 ila 35 arasında bir ücret artışı sağlandığını, sosyal haklarla bu oranın yaklaşık yüzde 40 olduğunu söyledi.

Geçen yıl açık veren belediye bütçesinin bu sene fazla verdiğini aktaran Ekicioğlu, bu miktarın yarıya yakınını personel maaşlarına yansıttıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Daha önce açık veren bütçeyi düzenledik ve fazla veren bir bütçe haline getirdik. Bunu da hizmetten hiçbir taviz vermeden gerçekleştirdik. Bunu tabi ki çalışanlarımızla paylaşacağız. Zor şartlarda çalışan mesai arkadaşlarımızın hakkını gözettik. Emekçilerimiz için yüzde 15 ile yüzde 35 arasında zam yapacağımızı açıklamamızdan sonra hem çalışanlarımız hem Kırşehir kamuoyu hem de ulusal kamuoyunda büyük destek ve takdir topladı. Buna göre sosyal haklarla birlikte Kırşehir Belediyesi bünyesinde ağır işlerde çalışanların maaşlarında yüzde 40'a varan bir iyileştirmeye gidildi."

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdüren Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz da "Saha ve masa başında çalışanlar dikkate alınarak yüzde 15 ila yüzde 35 arasında bir zam yapıldı. Sosyal yardımların artırılması, bayram ikramiyelerindeki artış, yemek ücretlerinin artırılması ve 1 Mayıs İşçi Bayramı ikramiyeleriyle çalışanların ücretlerinde yaklaşık yüzde 40 bir artış sağlandı." diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplu iş sözleşmesi Belediye Başkanı Ekicioğlu ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan arasında imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner