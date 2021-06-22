Kırşehir Belediyesi YKS'ye girecek öğrencilere moral şenliği düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir Belediyesi YKS'ye girecek öğrencilere moral şenliği düzenledi

Kırşehir Belediyesi YKS'ye girecek öğrencilere moral şenliği düzenledi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezince (BEGEM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik yaz şenliği düzenlendi.

Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezince (BEGEM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik yaz şenliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, BEGEM'de ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, Güzler Piknik Alanı ve Evcil Hayvanlar Parkı'ndaki yaz şenliğinde bir araya geldi.

Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşması amacıyla düzenlenen yaz şenliğinde, çeşitli konser ve etkinlikler ile gösteriler yapıldı.

Etkinliğe katılarak öğrencilere sınavda başarılar dileyen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, öğrencilerin ülkenin geleceği olduklarını ifade etti.

Belediye olarak üniversite sınavlarına hazırlık konusunda ücretsiz kurslar düzenlediklerini belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Son haftalarda farklı ders konularında genel tekrarlar da yapıldı. Sınavda başarılı olacağınıza inancımız sonsuzdur. Eğitimde marka kent olan Kırşehir'de bu sınavlarda da yine ilimizin adını başarıyla duyuracağız. Sınavlar önemli ancak her şey değildir. Başarılı olmadığınız takdirde bunu hayatın sonu olarak da görmeyin. Azim ve kararlılıkla çalışarak, başarılı olacaksınız. Gençler sizleri çok seviyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hadise Hülya Avşar Sinan Çetin Acun Ilıcalı
Spor Burak Elmas Metin Oktay Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir Belediyesi YKS'ye girecek öğrencilere moral şenliği düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.06.2021 14:51:39. #1.13#

title