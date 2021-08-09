Kırşehir Belediyesi ücretsiz yetiştirme ve destekleme kurslarına kayıtlar başladı
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Kırşehir Belediyesi ücretsiz yetiştirme ve destekleme kurslarına kayıtlar başladı

Kırşehir Belediyesi ücretsiz yetiştirme ve destekleme kurslarına kayıtlar başladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, öğrencilere destek için açtıkları ücretsiz yetiştirme ve destekleme kurslarına kayıtların başladığını bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, öğrencilere destek için açtıkları ücretsiz yetiştirme ve destekleme kurslarına kayıtların başladığını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'in her alanda gelişimi için olanaklar ölçüsünde programlar hazırladıklarını belirterek, eğitimde marka kent olan kentin özellikle sınavlardaki başarısını da göz önüne alarak gençlerle ilgili ücretsiz yetiştirme kursu açtıklarını ifade etti.

Geleceğin teminatı gençlerin en iyi şekilde sınavlara hazırlanmaları için okul, aile ve belediyeye büyük görevler düştüğünü vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Belediye Gençlik Merkezi bünyesinde ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları düzenliyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi merkezli üniversiteye hazırlık, mezun grupları için kaynak desteği, haftalık deneme, eğitim koçluğu ve psikolojik danışmanlık hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız. Gençlerimizin 9-22 Ağustos arasında kayıtlarını yaptırabileceklerini buradan bir kez daha duyurarak, her şey gençlerimiz için diyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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