Kırşehir Belediyesi "tam kapanma" döneminde çalışmalarına devam ediyor

Kırşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan "tam kapanma" sürecinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kırşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan "tam kapanma" sürecinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma döneminde belediye hizmetlerinin aksamaması için gayret gösterildiği belirtti.

Tam kapanmada döneminde yolların boş olması nedeniyle çeşitli bölgelerde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kaldırım ve yol çalışmaları yapıldığını vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları hızlanarak devam ediyor. Yine ilimizin bütün mahallelerinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz özellikle Belediyemiz tarafından üretilen çiçek ve çeşitli bitkilerin dikiminin ardından yeşil alanların tamamın da sulama ve bakım işlemlerini ve peyzaj çalışmalarını eksiksiz bir şekilde sürüyor."

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından ramazan ayı içerisinde dar gelirli ve ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara yönelik olarak gıda çeki ve gıda kolisi, günlük sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapıldığını aktaran Ekicioğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılan sosyal yardım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız