Kırşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma yaptıklarını, kentin gelişimi için katkı sunacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekicioğlu, belediyenin düzenlediği toplantıda, kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek, kentteki sorunlar ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Ekicioğlu, kenti ortak akılla yönetmeye gayret ettiklerini anlatarak, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Kırşehir'in sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişmesi amacıyla yapacağı çalışmalara belediye olarak her zaman katkı sunacaklarını belirtti.

Görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla kentin estetik görünümüne yakışır bir biçimde ana caddelerde bulunan iş yeri tabelalarının görsel ve yazı tiplerinin standart, dış cephelerinin uyumlu olması için çalışma başlattıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de çevre temizliği konusunda hemşehrilerimizin daha hassas olması konusunda çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Çevrenin temiz tutulması konusunda cezai müeyyideler dışında toplumsal bilincin gelişmesinin anlamlı olacağından hareketle kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile çevre ve temizlik konusunda sık sık farkındalık kampanyaları düzenleyeceğiz. Kırşehirli nice şehit ve gazimiz vardır. Kırşehir Belediyesi olarak çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Hatıra ormanı, park, cadde, geçitlere isimlerini vererek, onların anısını yaşatmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte ortak çalışma yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner