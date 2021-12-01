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Kırşehir Belediyesi, şiir atölyesi çalışması başlattı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir Belediyesi, şiir atölyesi çalışması başlattı

Kırşehir Belediyesi, kültür ve edebiyat çalışmaları kapsamında şiir atölyesi kurdu.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, kültür ve edebiyat çalışmaları kapsamında şiir atölyesi kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şiirle ilgili birçok konu ve çalışmanın işleneceği Kırşehir Belediyesi şiir atölyesinin, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 4 Aralık Cumartesi günü başlayacağı ifade edildi.

Atölye ile Kırşehir'in kültür ve edebiyat ortamının gelişimine katkı sunulacağı belirtilen açıklamada, divan, halk ve modern şiir türlerinde üretim yapmak isteyenlerle ücretsiz çalışma yürütüleceği aktarıldı.

Açıklamada, atölyenin kuruculuğunu Kırşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Soner Demirbaş'ın yaptığına işaret edilerek, ilerleyen süreçlerde imza günleri, söyleşiler ve şiir dinletileri yapılacağı kaydedildi.

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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