Kırşehir Belediyesi pandemi sürecinde 330 bin maske üretti Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, pandemi sürecinde 330 bin maske üretip, ücretsiz dağıttıklarını bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, pandemi sürecinde 330 bin maske üretip, ücretsiz dağıttıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri belediyenin maske üretim merkezini ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Ekicioğlu, maske üretim alanında, kumaşın maske haline getirildiği, iplerinin takılması ve dezenfekte edilerek poşetlenmesine kadar geçen süreyi anlattı.

Çalışan personelin hijyen kurallarına uygun olarak üretim yaptıklarını aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci başladığı günden bu yana esnafımız başta olmak üzere, tüm Kırşehirli hemşehrilerimizin maske ihtiyacını karşılamak için aylardır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu süreçte çalışan personelimizin dışında maske dikiminde evlerinden bize destek olan kadınlarımız da oldu, hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Belediye olarak pandemi sürecinde şimdiye kadar 330 bin maske üretip, ücretsiz dağıtımını gerçekleştirdik. Üretimimiz devam ediyor, ihtiyaç olan tüm kurumlara ve vatandaşlarımıza dağıtmaya devam ediyoruz."

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ise maske ihtiyacının karşılanmasında yoğun şekilde çalışan personellere ve vatandaşla sürekli iç içe olan esnaflara ücretsiz maske dağıtımına destek olan Belediye Başkanı Ekicioğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA