Kırşehir Belediyesi, orman yangınlarında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verdi
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Kırşehir Belediyesi, orman yangınlarında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verdi

Kırşehir Belediyesi, orman yangınlarında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Manavgat'taki orman yangınlarında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Manavgat'taki orman yangınlarında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verdi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Kırşehir İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı personel, Mehmet Özel, Ramazan Kolukırık ve Hüseyin Sulusaray'a Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz tarafından teşekkür belgeleri verildi. Başkan Yardımcısı Araz, İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çeşitli noktalarda meydana gelen orman yangının söndürülmesi için canla başla mücadele eden itfaiye erlerine teşekkür belgesi verdi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise yaptığı açıklamada orman yangınlarının milletçe içimizi yaktığını söyledi. Ekicioğlu, "Kırşehir halkı ve Kırşehir Belediyesi olarak memleketimizin neresinde olursa olsun yaşanan acıları paylaşıyoruz. Kırşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz de nerede olursa olsun halkımızın yanına olmaya devam edecektir. Ne yazık ki çıkan orman yangınları tüm memleket olarak içimizi yaktı ve onarılması da zaman alacak. Temennimiz bu tür olaylar yaşanmadan gerekli önlemlerin alınması ve hem can hem de çevre-orman tahribatının yaşanmamasıdır" dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir Belediyesi, orman yangınlarında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verdi
Kırşehir Belediyesi, orman yangınlarında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verdi
Kırşehir Belediyesi, orman yangınlarında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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