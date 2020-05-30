Kırşehir Belediyesi'nden vergi ödemesi uyarısı Kırşehir Belediyesinden, emlak vergisinin birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ve hafta sonu veznelerin açık olacağı bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden, emlak vergisinin birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ve hafta sonu veznelerin açık olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bina, arazi ve arsalar için emlak vergisi tahsis edildiği, verginin de ilk taksit ödemesinde son günün 31 Mayıs 2020 olduğu hatırlatıldı.

Belediye veznelerinin cumartesi ve pazar günleri açık olacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emlak vergisinde birinci taksit ödeme süresi mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılmaktadır. Vatandaşımız ödemelerini Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerine de yatırabiliyorlar. PTT şubelerine de müracaat ederek, belediyeye ait olan emlak vergi borçlarını ödeyebilirler. Özellikle il dışında olan mükellefler bu ödemelerini posta çeki hesabımız ile gerçekleştirebilirler. Mağduriyet oluşmaması için ise Kırşehir'deki vatandaşlarımız hafta sonu açık tutulacak belediye veznelerini de ödeme için kullanabilirler. Mükelleflerimiz, ev, arsa, iş yeri ile çevre temizlik vergilerini de belediye internet siteleri üzerinden yapabilecekler."

Kaynak: AA