Kırşehir Belediyesi'nden öğrencilere ulaşım desteği

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, üniversite öğrencilere ulaşım desteği verildiğini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, üniversite öğrencilere ulaşım desteği verildiğini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ikametini Kırşehir'e taşıyan üniversite öğrencilerine eğitim öğretim süresi boyunca Belediye Halk Otobüslerinde kullanılmak üzere ulaşım desteği sağlandığını belirtti.

Eğitimde marka kent olan Kırşehir'in gerek coğrafi yapısından, ucuz ulaşım ve barınma olanakları gerekse sosyokültürel açıdan öğrenci dostu bir şehir olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti

"Kırşehir Belediyesi olarak, ikametini Kırşehir'e taşıyan öğrencilerimize eğitim öğretim süresi boyunca Belediye Halk Otobüslerinde kullanılmak üzere tek seferde yükledikleri 50 binişlik ücret karşılığında, 6 ay geçerli 150 biniş hakkı yüklenmesi 01.10.2020 tarihli Belediye Meclisinde karara bağlanmıştır. Kırşehir Belediyesi olarak üniversite hayatınız boyunca kültür, sanat, spor gibi alanlarında her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner