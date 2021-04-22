Kırşehir Belediyesi mahallerde 23 Nisan etkinliği düzenledi ve hediye dağıttı

Kırşehir Belediyesi mahallelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenleyerek, çocuklara Türk bayrağı ve hediye dağıttı.

Kırşehir Belediyesi mahallelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenleyerek, çocuklara Türk bayrağı ve hediye dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23-25 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde belediye ekipleri, mahallelerde etkinlik düzenledi.

Palyaçolar eşliğinde kentteki mahallelere giden belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri dikkate alınarak çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Türk bayrağı ve hediyeler dağıtan ekipler, çocukların güzel bir gün geçirmesi için çaba harcadı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Bağbaşı ve Kervansaray mahallelerindeki etkinliklere katılarak çocuklara bayrak ve hediye dağıttı.

Ekicioğlu, "Yarın kısıtlama olduğu için bir gün önceden çocuklarla bayramlarını kutlayalım istedik. Tedbirlere de uyarak çocuklarımızın mutlu olması için ekiplerimiz etkinlikler düzenledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız