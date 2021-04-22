Kırşehir Belediyesi mahallerde 23 Nisan etkinliği düzenledi ve hediye dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir Belediyesi mahallerde 23 Nisan etkinliği düzenledi ve hediye dağıttı

Kırşehir Belediyesi mahallerde 23 Nisan etkinliği düzenledi ve hediye dağıttı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediyesi mahallelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenleyerek, çocuklara Türk bayrağı ve hediye dağıttı.

Kırşehir Belediyesi mahallelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenleyerek, çocuklara Türk bayrağı ve hediye dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23-25 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde belediye ekipleri, mahallelerde etkinlik düzenledi.

Palyaçolar eşliğinde kentteki mahallelere giden belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri dikkate alınarak çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Türk bayrağı ve hediyeler dağıtan ekipler, çocukların güzel bir gün geçirmesi için çaba harcadı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Bağbaşı ve Kervansaray mahallelerindeki etkinliklere katılarak çocuklara bayrak ve hediye dağıttı.

Ekicioğlu, "Yarın kısıtlama olduğu için bir gün önceden çocuklarla bayramlarını kutlayalım istedik. Tedbirlere de uyarak çocuklarımızın mutlu olması için ekiplerimiz etkinlikler düzenledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Muslera Mete Kalkavan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir Belediyesi mahallerde 23 Nisan etkinliği düzenledi ve hediye dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 19:10:25. #1.16#

title