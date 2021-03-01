Kırşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı üst lige çıkmayı hedefliyor

Kırşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nın, Hentbol Kadınlar 1. Ligi'ne çıkmayı hedeflediği bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hentbol takımı oyuncularının Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret ettiği ifade edildi.

Takımın, Kadınlar 2. Ligi Göksu Akyel Sezonu'nda mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, aksatılmadan sürdürülen antrenmanlarla grubu lider bitirerek Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmeyi hedeflediği belirtildi.

Ekicioğlu'nun başarı dileğinde bulunarak hediye takdim ettiği aktarılan açıklamada, takımın Kırşehir'i en iyi şekilde temsil ederek hedeflerine ulaşacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız