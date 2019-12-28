Kırşehir Belediyesi İtfaiye birimi, 2019 yılının en yoğun gününü Ağustos ayında yaşadı

28.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:23

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi İtfaiye birimi, 2019 yılının en yoğun dönemini Ağustos ayında yaptığı müdahalelerle yaşadı.



İtfaiye ekipleri 2019 yılında 266 olaya müdahale ile bir yılda en çok vaka sayısına Ağustos ayında ulaşırken en az vaka sayısına ise 40 vakayla Mart ayında ulaştı. Belediye itfaiye birimi 2019 Ocak ayından Aralık ayına kadar geçen sürede karşılaştığı olaylar ve birimlerin müdahale ettiği vaka sayıları ise şöyle;



"69 bina yangını, 21 motorlu araç yangını, 15 odun-kömür ve depo yangını, 366 bahçe yangını, 18 orman alanı ve fidanlık yangını, 12 atölye ve imalathane yangını, 25 trafik kazası, 105 hayvan kurtarma, 18 tatbikat, 7 intihar girişimi, 83 herhangi bir nedenle insan kurtarma, 43 su baskını, 41 anız yangını, 398 adet de sulama ve su verme" - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA