Kırşehir Belediyesi, elektrik tasarrufu için güneş enerjisi santrali kuruyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yıllık yaklaşık 18 milyon liralık elektrik harcamalarından tasarruf sağlamak için 5 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kurmaya başladıklarını söyledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yıllık yaklaşık 18 milyon liralık elektrik harcamalarından tasarruf sağlamak için 5 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kurmaya başladıklarını söyledi.

Ekicioğlu, AA muhabirine, göreve geldiklerinde mali disiplinin sağlanması amacıyla yaptıkları çalışmalarda belediyenin yıllık 18 milyon liralık elektrik gideri olduğunu belirlediklerini ifade etti.

Bu gideri azaltmak için farklı projeler hazırladıklarını belirten Ekicioğlu, ilk etapta Kervansaray Dağları eteklerinde belediyeye tahsisli alanda yaklaşık 1 megavatlık güneş enerjisi panellerini hayata geçirdiklerini, ikinci etapta burada 3,5 megavatlık yeni paneller kuracaklarını dile getirdi.

Tüm belediye binalarının çatılarına güneş panelleri kurmayı planladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Yeni projemizde de ihale aşamasına geldik. Kırşehir Belediyesine ait binaların çatılarına da güneş panelleri kurmaya başladık. İlk olarak Destek Hizmetleri Birimi'nin binası için ihaleyi yaptık. Buranın çatısına da güneş panelleri kuruyoruz. Kırşehir Belediyesini bu faturadan kurtaracağız. 18 milyon liralık elektrik faturası giderini sıfıra indireceğiz."

Ekicioğlu, "Çatılarla birlikte toplamda 5 megavatlık bir elektrik enerjisi üretimine geçiyoruz. Bu yatırımın ömrü 25 yıl, 5 yılda kendini amorti ediyor. Kalan 20 yıl belediyenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Bizden sonra gelecek yönetimleri de elektrik faturasından kurtarmış olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız