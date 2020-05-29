Kırşehir Belediyesi cami ve meydanları Cuma Namazı için dezenfekte edip yıkadı Kırşehir Belediyesi, camilerin avlularında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak Cuma Namazına hazırlık yaptı.

Kırşehir Belediyesi, camilerin avlularında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak Cuma Namazına hazırlık yaptı.

Kırşehir'de korona virüs önlemleri kapsamında ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Cuma Namazı için camilerde toplanacak vatandaşlar, yapılan dezenfeksiyon çalışması ile sağlıklı şekilde ibadetlerini yapabilecek. Kırşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınına karşı mücadelesine devam ediyor. Salgına karşı verilen savaşın olumlu etkilerinin görülmeye başlamasıyla birlikte normalleşme sürecine girildi. Hayatın normale dönmeye başladığı günlerde camiler de vatandaşlara ibadete açılmaya hazırlanıyor.

Kırşehir Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından belirlenen ve Cuma Namazı kılınacak olan ibadethanelerde Kırşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzur içinde camilere gidip ibadetlerini yerine getirebilmesi için dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Namaz kılmak için belirlenen alana sosyal mesafe şartlarını bozacak sayıda vatandaş alınmayacak. Namaz kılınması için belirlenen alanlarda kapasitenin üzerine çıkılmayacak. Vatandaşlar namazlarını kılmaya kendi seccadeleri ile gidecek. Maske kullanma zorunluluğu ibadet sırasında da devam edecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında da Kırşehir Belediyesi, cami ibadet alanı olarak belirlenen alanlarda yapmış olduğu dezenfeksiyon çalışması ile tüm vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için gerekli tedbirleri alarak meydanlara sosyal mesafe alanları çizildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA