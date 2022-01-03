Kırşehir Belediyesi çalışanlar için Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı - Haberler
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Kırşehir Belediyesi çalışanlar için Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı

Kırşehir Belediyesi çalışanlar için Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Denge Sözleşmesini, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur ile Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu imzaladı.

Ekicioğlu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, ağırlaşan yaşam koşullarının çalışanları üzerindeki etkisini bir nebze olsun rahatlatmayı, moral ve motivasyonlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Belediye bütçesini de dikkate alarak ve ekonomik koşulları zorlayarak bu sözleşmeyi imzaladıklarını aktaran Ekicioğlu, "Tüm Yerel-Sen ve Belediyemiz arasında imzalanan sözleşmenin tüm personelimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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