Kırşehir Belediyesi çağrı merkezi hizmete girdi
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Kırşehir Belediyesi çağrı merkezi hizmete girdi

23.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:50
Kırşehir Belediyesi çağrı merkezi hizmete girdi

Kırşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çağrı merkezi açtı.

Kırşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çağrı merkezi açtı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "ALO 153 Çağrı Merkezi" adıyla kurulan birimin belediye binasında hizmete girdiği belirtildi.

Hizmet kalitesinin artırılması, taleplere anında çözüm üretilerek geri dönüş sağlanabilmesi için çağrı merkezinin planlandığı ifade edilen açıklamada, birimin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vereceği aktarıldı.

Açıklamada, "Taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edildiği Çağrı Merkezi ile vatandaşlarımıza ivedi bir şekilde daha iyi ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanıyor. Vatandaşlarımız aynı zamanda Halkın Masası'na şahsen taleplerini ileteceği gibi, 153 Çağrı Merkezi, 0552 450 40 40 numaralı WhatsApp hattından ve e-mail yoluyla taleplerini iletebilecekler." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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