Kırşehir Belediyesi Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale için destek sağladı
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Kırşehir Belediyesi Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale için destek sağladı

Kırşehir Belediyesi Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale için destek sağladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınları için Kırşehir'den destek ekibi gönderildiğini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınları için Kırşehir'den destek ekibi gönderildiğini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son orman yangınları nedeniyle büyük bir üzüntü duyduklarını belirtti.

Kırşehir Belediyesi olarak Antalya, Muğla ve farklı yerlerde yaşanan bu acıyı paylaştıklarını vurgulayan Ekicioğlu, "Yurdun neresinde olursa olsun halkımızın yardımına koşacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu kapsamda Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz araçlarımızla Marmaris ve Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere cumartesi günü yola çıktı ve müdahale yerlerine ulaştı. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yangın söndürme aracı, tankeri ve personelinin Antalya ve Muğla bölgelerinde desteği sürdürdüğünü aktaran Ekicioğlu, belirlenen alanlarda yangınlara müdahaleye devam edildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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