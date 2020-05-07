Kırşehir Belediyesi 150. kuruluş yılını kutluyor
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Kırşehir Belediyesi 150. kuruluş yılını kutluyor

Kırşehir Belediyesi 150. kuruluş yılını kutluyor
07.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:15

Kırşehir Belediyesi 150 kuruluş yılını kutluyor.

Kırşehir Belediyesi 150 kuruluş yılını kutluyor. 1870 yılında kurulan Kırşehir Belediyesi, 150. yıl anısına özel bir logo tasarladı.

Kırşehir Belediyesi 1864,1868,1871 ve 1877 yıllarında çıkan belediyeler kanununları ile faaliyetlerini kurumlaştırdı.

Kırşehir Belediyesi bu kanunların yürürlüğe girmesine müteakip 1870 yılında kurulmuş 150 yıllık köklü bir belediye olma özelliğini taşıyor.

1930 yılından itibaren daha aktif olarak faaliyetlerini yürüten belediye, 1960 yılında şimdi kullanılan Belediye binasına geçti. Ankara ve Terme Caddeleri'nin orta kısımlarına refüjler yapılarak beton direkler dikilmek suretiyle yapılan belediye binasına aydınlatma yapıldı. Tellallarla yapılan Belediye anonsları için hoparlör sistemi kuruldu. Aşıkpaşa Bulvarı ışıklandırıldı. Belediye binasının Ahi Stadı ve Aşıkpaşa Spor Salonu ile bağlantısı sağlandı. Ana caddelerin yağmur sularını Kılıçözü Deresi'ne akıtmak için kanalizasyon çalışmaları başlatıldı. 1967 yılında Kırşehir Belediyesi'nde 20'si memur 102 kişi çalışıyordu. Belediyeye ait 44 dükkan ile birlikte Kasaplar Çarşısı olarak kullanılan 8 işyeri mevcuttu. Ayrıca şehir hamamı ve Aşağı Buğday Pazarı denilen yerde 12 zahire dükkanı da Belediye'ye aitti.

Belediye binası, şehir kulübü dışında alt kısımları işyeri olarak kullanılan yerlerden oluşuyordu.

Kırşehir'de 1958 ve 1966 yıllarında iki büyük sel felaketi yaşandı. İlk sel felaketine uğrayanlar için 84, daha sonraki sel felaketini yaşayanlar için de 27 ev yaptırıldı. Belediye Teşkilatı, 1970 öncesinde bir başkan, bir başkan yardımcısı, fen işleri, yazı işleri, hesap işleri, su elektrik işleri ile zabıta ve itfaiye amirliği ve evlendirme memurluğunda oluşuyordu. 2005 tarihindeki 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ile Belediye Teşkilatı yeniden şekillendi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 1870 yılında kurulan Belediyenin 150 yıldır hizmet etmekte olduğunu söyledi.

Başkan Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyemiz bu yıl 150 yaşına girdi. Bu yaşı anlamı kılacak ve Kırşehir'le özdeşleşecek bir logo tasarladık. Belediye başkanlığı zor ancak bir o kadar da onurlu bir görev. Belediye başkanı olarak imza atılan eserlerle günlük yaşamda karşılaşmak tarif edilmez bir duygu, Kırşehir'i nasıl daha da geliştirebiliriz konusunu aklın ve bilimin ışığında, katılımcı bir yaklaşımla değerlendiriyoruz"dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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