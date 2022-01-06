Kırşehir Belediye Meclisinde işten çıkarılan sözleşmeli memurlarla ilgili tartışma yaşandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Meclisi Toplantısında işten çıkarılan sözleşmeli memurların durumunu gündeme getiren AK Partili meclis üyesi Abubekir Koçyiğit ile Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tartıştı.

Meclis salonunda gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında söz alan meclis üyesi Abubekir Koçyiğit, belediyede çalışan bazı sözleşmeli memurların 2019 yılında haksız şekilde işten çıkarıldığını söyledi.

Personelin mahkeme kararıyla geri döndüğünü belirten Koçyiğit, faizleriyle ücretlerini geri aldıklarını, bunun da kamu zararı oluşturduğunu savundu.

Koçyiğit, bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini belirterek, "25 kişinin tamamı mı dürüst değil, sizin işinize yaramıyor mu?" ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da işten personel çıkarmadıklarını, sadece bir yıl olan sözleşmelerini yenilemediklerini söyledi.

Bu sırada yeniden söz alan Koçyiğit, "Biz insanların mağduriyetinden bahsediyoruz, siz baştan 'çıkarmayacağız' dediniz. Siz bugüne kadar kaç tane sözleşmeli personel aldınız belediyeye. Siz pandemi döneminde bile veteriner aldınız, gıda mühendisi aldınız." diye konuştu.

Koçyiğit'in, belediyeye yeni alınan avukatın, kendi hesabına para aktardığını öne sürmesi üzerine Ekicioğlu, kendilerine çamur atıldığını savundu.

Göreve geldiklerinde 2 avukatın başka kurumlara gittiğini, belediyedeki dosyaları düzene sokması için yeni bir avukat aldıklarını aktaran Ekicioğlu, "Sözleşmeli bir avukat geldi. 'Bir yılda bizim burayı bir düzene soksun diye'. Kendi hesabına para geçirmedi, nasıl geçirir? Hukuken avukat belediye hesabına da kendi hesabına da alacakları götürür yatırır." diye konuştu.

Ekicioğlu'nun konuşmasının ardından gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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