Kırşehir Belediye Meclisi Üyeleri Belirlendi

Kırşehir'de kesin olmayan resmi sonuçlara göre, Kırşehir Belediye Başkanlığı meclis üyelerini kazananlar belli oldu.

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan resmi sonuçlarına göre, Kırşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçilenler de belirlendi. CHP, meclis üyeliğinde 29 bin 537 oy ile 3'ü kontenjan toplam 16 meclis üyesi kazandı.

Meclis üyeliklerinde verilen oy oranlarıyla AK Parti 26 bin 787 oy ile 11, MHP ise 13 bin 818 oy ile 4 belediye meclis üyesi kazandı.

Bu sonuçlara göre, CHP'den Seçkin Kolukırık, Şahap İlker Koca ve Osman Uçar kontenjan olmak üzere Alaattin Agah, Nuri Araz, Yeter Yiğit, Alaattin Tatlı, Şule Serap Vural, Turgay Kaya, Mehmet Duran, Aysel Uzun, Bayram Kaya, Faruk Akça, Yakup Aslan, Akan Eroğlu, Murat Adıyaman belediye meclis üyesi seçildi.

AK Parti'den Demet Karakoç Akar, Mustafa Çakır, İrfan Maraş, Murat Altın, Didem Kuşçu, Deniz Arslan, İsmail Kozanhan, Turgut Bedir, Kahraman Demir, Halil Aslan, Ebubekir Koçyiğit belediye meclis üyesi oldu.

MHP'de ise Yusuf Yağmur, Resul Duran, Kurtuluş Akçakaya, Vedat Soylu belediye meclis üyesi olmaya hak kazandı.

Kaynak: AA