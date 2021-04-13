Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, siyasi parti temsilcilerine sunum yaptı
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, siyasi parti temsilcilerine sunum yaptı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, siyasi parti temsilcilerine sunum yaptı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, siyasi parti il temsilcilerine iki yıllık icraatlarını anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, siyasi parti il temsilcilerine iki yıllık icraatlarını anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde faaliyet sunumu gerçekleştirdi.

Farklı siyasi partilerin il başkanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Ekicioğlu, belediyenin 2 yıllık çalışmaları ve projeleri hakkındaki bilgi vererek katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Demokratik duruş, şeffaf ve hesap verebilir yerel yönetim anlayışının gereği olarak bu sunum toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Belediye yönetiminde ikinci yılımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bunun yaklaşık son 1 yıllık süreci ne yazık ki dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi koşulları içerisinde geçti. Seçimden önce söz verdiğimiz birçok projemizi tamamladığımızı, bazılarının sonuçlanma aşamasında olduğunu ve bazılarının da yapımına başlandığını hazırlamış olduğumuz faaliyet sunumu ile kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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