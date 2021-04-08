Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşu başkanlarına icraatlarını anlattı
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşu başkanlarına icraatlarını anlattı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşu başkanlarına icraatlarını anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşu ve dernek başkanlarıyla muhtarlara 2 yıllık icraatlarını anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşu ve dernek başkanlarıyla muhtarlara 2 yıllık icraatlarını anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde faaliyet sunumu toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Ekicioğlu, belediyeyi hep birlikte ortak akılla yönetecekleri iddiasıyla yola çıktıklarını belirterek, kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını, bu kentte yaşayan 7'den 70'e herkesin taleplerini ve düşüncelerini değerlendirip alanlarında uzman ekipleriyle 70 projeyi kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.

Belediye yönetiminde ikinci yıllarını tamamladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi bunun yaklaşık son 1 yıllık süreci ne yazık ki dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi koşulları içerisinde geçti. Ancak pandemi döneminin yarattığı ekonomik ve sosyal koşulları bahane etmeden şehrimizin daha yaşanılır hale gelmesi ve çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetim anlayışımızın ilkeleri doğrultusunda Kırşehir Belediyesini dürüst, liyakatli, hesap verebilir ve şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Bu konuda seçimlerden önce söz verdiğimiz birçok projemizi tamamladığımızı, bazılarının sonuçlanma aşamasında olduğunu ve bazılarının da yapımına başlandığını hazırlamış olduğumuz faaliyet sunumu ile kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Toplantıya, sivil toplum kuruluşu, dernek ve sendika başkanları ile muhtarlar katıldı.??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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