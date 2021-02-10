Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kick boks turnuvasında başarılı olan sporcuları ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce'de düzenlenen Profesyonel K1 statüsündeki Kick Boks Dünya Şampiyonlar Turnuvası'nda şampiyon olan Kırşehir Belediyesi Kick Boks Kulübü sporcusu Sefa Köksal, Başkan Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Başarılı sporcuyu ödüllendiren Ekicioğlu, Köksal'ın 63 kiloda finalde Afgan rakibi Masud Habibi'yi yenerek şampiyonluğu elde etmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kırşehirli gençlerin farklı spor alanlarında gösterdiği başarıların mutluluk verici olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesi için onlara her zaman destek olacaklarını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız