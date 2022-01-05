Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan okul ziyaretleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ilkokul, ortaokul ve lise ziyaretlerine devam etti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açılamada, Prof. Dr. Erol Güngör İlkokulu ve Ortaokulu ile Kırşehir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Okulların sorunlarını yöneticileriyle istişare ederek eğitim durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Ekicioğlu, belediyeyi ilgilendiren sorunları değerlendirdiklerini aktardı.

Daha önce farklı okulları da ziyaret ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Bugün ülkemizin geldiği noktada eğitimin önemi daha da artmıştır. Pandemi sürecinin de eklenmesiyle oluşan bilgi açığını kapatmak için çalışmalar yapılmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarımız, şehrimiz ve ülkemiz açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ekicioğlu'na ziyaretlerinde, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, Park ve Bahçeler Müdürü Ahmet Karaman ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cumhur Uzun da eşlik etti.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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