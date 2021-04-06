Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, meclis üyelerine faaliyetlerini anlattı
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, meclis üyelerine faaliyetlerini anlattı

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, meclis üyelerine faaliyetlerini anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, görev süresinin ikinci yılında yaptığı çalışmaları meclis üyelerine anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, görev süresinin ikinci yılında yaptığı çalışmaları meclis üyelerine anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ve yapım aşamasında olan projeleri anlatan Ekicioğlu, kentte yaşayan 7'den 70'e herkesin taleplerini ve düşüncelerini değerlendirdikten sonra 70 projeyi daha önce kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.

Belediye yönetiminde 2'nci yıllarını tamamladıklarını, son 1 yıllık süreci ise dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs koşulları içerisinde geçirdiklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminin oluşturduğu ekonomik ve sosyal koşulları bahane etmeden şehrimizin daha yaşanılır hale gelmesi ve çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetim anlayışımızın ilkeleri doğrultusunda Kırşehir Belediyesi'ni dürüst, liyakatli, hesap verebilir ve şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Bu konuda seçimlerden önce söz verdiğimiz birçok projemizi tamamladık. Bazıları sonuçlanma aşamasında ve bazılarının da yapımına başlandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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