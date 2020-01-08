Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Kent için birlikte çalışıp çözüm üretelim"

08.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:04

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin sorunlarının çözümü için iktidar ve muhalefet partileriyle bir araya gelerek çözüm üretmeyi arzu ettiğini söyledi.

CHP Kırşehir İl Başkanlığında CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen ile basın toplantısı düzenleyen Ekicioğlu, kendisinin ittifakın adayı olarak seçimi kazandığını ifade etti.

Kısır çekişmeleri bir kenara bırakarak Kırşehir'in sorunlarının çözümü için iktidar ve muhalefetiyle birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Ekicioğlu, "Nasıl İYİ Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Saadet Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidiyorsam, AK Parti'ye, iktidar partisine de o şekilde gidip sorunlarıma çözüm arayayım istiyorum. Para istemiyorum, referans istiyorum, bürokratik engelleri aşalım yeter. Kent için birlikte çalışıp çözüm üretelim." dedi.

Sözleşmeli personelin işten çıkarılması konusuna değinen Ekicioğlu, göreve geldiklerinde Kırşehir Belediyesi'nde 1172 kişinin çalıştığını, başka kurumlara gidenler ve sözleşmesi yenilenmeyenlerin dışında kendi döneminde aldıkları 47 kişi ile şu anda çalışan sayısının 1167'ye düştüğünü belirtti.

Yeni aldıkları işçilerin çoğunun şoför ve teknik eleman olduğunu anlatan Ekicioğlu, alınan bu çalışanlarla da belediyenin giderlerinde tasarruf sağladıklarını aktardı.

Göreve geldikten sonra 160 milyon liralık bir girdi sağlandığını dile getiren Ekicioğlu, "Bunun 70 milyon lirasıyla borç ödedik. Elektrik, doğalgaz ve diğer giderleri de çıkardıktan sonra 50 milyon lira kaldı. Bununla Kırşehir'in arka sokaklarına, girilmedik yerlerine dokunduk, devam eden yatırımlara harcadık. Bazı mahallelere çocuk parkları, çocuk oyun alanları yaptık. Ara sokaklara asfalt attık." diye konuştu.

Ekicioğlu, belediyeden yeni personel çıkarılacağı iddialarına ilişkin olarak da böyle bir şeyden haberi olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA