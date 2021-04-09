Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, iki yıllık faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, iki yıllık faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, iki yıllık faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, meslek odaları ve kooperatif başkanlarına iki yıllık icraatlarını anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, meslek odaları ve kooperatif başkanlarına iki yıllık icraatlarını anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, meslek odaları ve kooperatiflerin başkanlarıyla Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi.

İki yıllık faaliyetleriyle ilgili sunum yapan Ekicioğlu, yerel seçimlerden önce 70 proje açıklayarak kamuoyu ile paylaştıklarını ifade etti.

Şehri ortak akılla yönetme anlayışları çerçevesinde hem faaliyetlerini anlattıklarını hem de görüş ve talepleri aldıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Belediye yönetiminde ikinci yılımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi bunun yaklaşık son 1 yıllık süreci ne yazık ki dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavürüs (Kovid-19) koşulları içerisinde geçti. Ancak Kovid-19 döneminin yarattığı ekonomik ve sosyal koşulları bahane etmeden şehrimizin daha yaşanılır hale gelmesi ve çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ekicioğlu, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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