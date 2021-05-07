Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Anneler Günü'nü kutladı
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Anneler Günü'nü kutladı

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Anneler Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekicioğlu, mesajında, anne sevgisinin, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan olduğunu ifade etti.

Annelerin sevgi dolu yürekleri, sağduyulu, bilgece tavır ve yaklaşımlarıyla yol gösterici olduğunu belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Annelerimiz, bitmez tükenmez bir sevginin, hoşgörünün, özverinin kaynağıdır. Onlar, yaşadıkları sürece bizim öğretmenimiz, yaşam desteğimiz, mutluluğumuzun kaynağı, kötü günlerimizde sığınağımızdır. 'Ana haktır, sen bu sırra erdin mi?' diyen büyük ozanımız, hemşerimiz Neşet Ertaş'ın sözlerindeki bilinç ve duygularla haklarını asla ödeyemeyeceğimiz, üzerimizdeki gerçek hak sahibi annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, bütün annelerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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