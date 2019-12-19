Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

19.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:52
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, AA'nın

Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ekicioğlu, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Ekicioğlu, kategorisinde Altunöz'ün " şehitleri adına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ve kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Selahattin Ekicioğlu, Anadolu Ajansı muhabirlerinin yıl içinde çektiği fotoğrafların Türkiye için önemli bir kayıt özelliği taşıdığını belirterek "Burada çalışan emekçi arkadaşlarımı kutluyorum. Yılın fotoğrafı oylamasında tercihlerimizi yaptık. Adeta bir kaynak ve rehber olarak gelecek kuşaklara aktarılacak olan bu güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandım." dedi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler