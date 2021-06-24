Kırşehir Belediye Başkan Ekicioğlu sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kılıçözü Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kılıçözü Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekicioğlu, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Madeni İşler Odası Başkanı Abdurrahman Şahinoğlu ve Marangozlar Odası Başkanı Mustafa Genç'le Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde esnafla buluştu.

Ekicioğlu, burada yaptığı konuşmada, Kırşehir için hazırlanan ve yaşama geçirmeye çalıştıkları projelerin gerçekleşmesinde sanayi esnafının fikirlerini önemsediklerini belirtti.

Esnafla sitede yapılacak çalışmalara yön vereceklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Katılımcı belediyecilik anlayışımızla esnafımızın sorunları ve taleplerini yerinde dinlemeye gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de esnaf ziyaretleri ve toplantılarıyla değerlendirme yaparak onların da beklentileri doğrultusunda projelerimizi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız