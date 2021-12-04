Kırşehir BEGEM'den gençlik şöleni

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (BEGEM) tarafından gençlik şöleni düzenlendi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kent Park'taki merkezde gerçekleştirilen etkinlikte, BEGEM'in Kırşehir'in gençlerinin bir araya gelmelerine ve güzel faaliyetler yapmasına vesile olduğunu aktardı.

Kent Park'ta bulunan gençlik merkezi binasında, güzel bir ortamda gençlerin birbirleri ile kaynaştığını, aynı zamanda da becerilerini geliştirdiğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Halk Eğitim Müdürlüğünün eğitmen kadrosunun da desteğiyle güzel kurslar veriliyor. BEGEM, 16 binden fazla üyeye sahip ve sosyal, kültürel etkinlikler düzenliyorlar. Yaklaşık 1000 aktif öğrencimizle her hafta farklı alanlarda eğitim devam ediyor. Kırşehir özellikle eğitim kentidir. Son iki yıldır eğitime de katkı vererek, destekleme ve yetiştirme kursları, sınav hazırlık kurslarında da 100'den fazla öğrencimiz bulunuyor. Gençlerimizin sosyalleşmesi açısından, kültürel anlamda hem de onların nefes alacakları bir ortam oluşturmak da bizim görevimizdir. Bunu da gençlik merkezlerimizle ekiplerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Kurslar, eğitimler ve diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Gençlik şöleninde resim, fotoğraf ve kısa film çalışmaları, yağlı boya ve karakalem resim yapıldı, merkezde verilen kurslar tanıtıldı.

BEGEM konferans salonunda ise canlı müzik ve halk dansları kulüpleri sahne aldı.