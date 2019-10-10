Kırşehir Basın Konseyinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

10.10.2019 14:12

Kırşehir Basın konseyi Yönetim Kurulu (KBK), dün akşam 16.00'da başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek verdiğini açıkladı.



Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetleri, sefere çıkmışsa siyasi tartışmalar bu nokta itibariyle son bulur. Ordunun (TSK)'nın başarılı olabilmesi için her platformda yiğitçe ve cömertçe destek sunulur. Kırşehir Basın Konseyi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınırı ötesi harekatını takip edip Ordumuzun başarılı olması içinde dualarımızı eksik etmemeliyiz. Millet olma şuuruyla Türk Milletinin Ordusunun karşılanmasında bile bölge halkının gösterdiği şefkat ve mutluluk, gözümüzden kaçmamıştır. Allah, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihte olduğu gibi bugünde muzaffer olmasını sağlasın" denildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA